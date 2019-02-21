Тренер Динамо U-19 Костюк: Нельзя останавливаться на достигнутом

Главный тренер Динамо U-19 Игорь Костюк прокомментировал разгромную победу над Ювентусом в Юношеской лиге УЕФА.

"Вы видели, что тактика и план на игру, которые мы выбрали, сработали, и в первом тайме мы должны были забивать еще несколько мячей. Быстрые переходы из обороны в атаку и прессинг на чужой половине поля дали результат.

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Мы создавали очень много моментов, в частности должны были забивать во втором тайме. Конечно, после того, как Булеца удвоил счет, ребята начали играть раскованнее, ведь до этого чувствовалось напряжение. Да, это индивидуальное мастерство, ранее Сергей несколько раз наносил удары, но не попадал, а тут здорово направил мяч, это то, что он хорошо умеет делать.

Что касается гола Попова, к нему привело стандартное положение, которое мы наигрывали, и Денис в этом компоненте действует очень хорошо, поэтому и забил.

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Ждем жеребьевки в пятницу, будем готовиться. После матча с Андерлехтом я сказал, что хотел бы встретиться с Ювентусом, ведь накануне уже анализировал соперников, и мы обыграли итальянцев, это тот соперник, с которым можно играть.

Правильно сказал президент клуба – нельзя останавливаться на достигнутом, мы продолжаем работу, скоро начинается чемпионат. Постараемся и в следующих играх радовать болельщиков. Ребята будут прогрессировать. Для них это огромный опыт играть на таком уровне с такими выдающимися командами", – цитирует Костюка официальный сайт Динамо​​​​​​​.