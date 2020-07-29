Тренер Динамо U-19 анонсировал кадровую чистку – двое игроков уже покинули клуб

"Конечно, присутствие на стадионе во время игры нового главного тренера первой команды, президента клуба должно стимулировать ребят, но не на всех это правильно подействовало. Заметно, что наша команда физически не готова, особенно во втором тайме игроки вышли на замену на 20 минут и все, не было сил. Но огорчает другое – то, о чем мы договариваемся, тактические моменты не выполняются. Но это и хорошо, потому что это информация для нас, с какими игроками играть дальше, а кто будет искать новые команды.

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На прошлой неделе мы расстались с Голоколосовым и Рязанцевым. Далее будем работать и думать о том, кто будет продолжать с нами. Есть группа ребят 2004 года рождения, у которых есть потенциал, поэтому они будут полезны нашему клубу. А у кого нет желания, кто не представляет интереса для нас, с теми будем прощаться.

Для Бражко забитый гол очень важен – для его будущего, как он будет восстанавливаться. Важно в плане эмоций и работы, исполнительское мастерство у него есть, это большой плюс. В первом тайме хорошо выполняли прессинг, тактические моменты, о которых мы говорили и это воплотилось в забитые голы. В целом, первый тайм можно занести в актив. Во втором тайме было много замен. По игрокам, которые вызывают сомнения, будет принято решение", – цитирует Костюка официальный сайт Динамо.

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