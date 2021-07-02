"Четырех голов хватало для победы, но то, как мы играли в защите – это проблема. С какой легкостью мы пропускали эти голы, это большая проблема. Мы забили четыре гола, но нужно было более внимательно сыграть в защите, такой была установка на игру. Организация игры в обороне, то что говорил Мистер, и то что мы тренировали в последнее время.

Динамо – Базель – 4:4 – видео голов и обзор матча

К сожалению, индивидуальные ошибки и отсутствие подстраховки в командных взаимодействиях привели к тому, что мы упустили победу. Но есть над чем работать. Это все-таки первая игра, были эмоции, но хочется большего от каждого из игроков и от команды.

Хорошо, что Антюх и Коробенко забили голы. Это означает, что они нацелены на ворота, у них есть достаточно мастерства чтобы это сделать. Но игрока нужно брать в общем, то что он сделал на поле. Не надо судить по одному эпизоду, надо принимать во внимание все время на поле, он сделал хорошего, что плохого. То есть, однозначной оценки не можем дать ни одному игроку. Повторюсь, что была хорошая игра в атаке, и была не совсем хорошая игра в обороне всей команды.

Андриевский сыграл больше всех? Так и планировалось. Мистер сразу сказал, что он сыграет больше чем другие. Нападающие по 30 минут сыграли, как и планировалось. Все было спланировано, по программе", – приводит слова Караса официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо расписало сверхрезультативную ничью с Базелем (4:4) в первом спарринге на швейцарском сборе.

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