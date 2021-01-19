"Сидклею сложно, поскольку в команде новый тренер, а он – новый человек для наставника. Принципы игры другие, но в матче с Легией он неплохо выглядел в том, что касается работы с мячом, хорошо выходил в атаку и контролировал мяч. В обороне явных ошибок с его стороны не было, и в целом, во втором тайме мы выглядели лучше.

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Что касается Беседина, то Артем очень ждал этого момента – сначала, когда начнет тренироваться с нами, потом – когда выйдет на поле. Наверное, ему сложнее всех и на тренировках, и в контрольных играх. Он боролся, цеплялся за мяч, был неуступчивым. Своим движением, борьбой показывал, что у него есть большое желание вернуться в команду и бороться за место в составе", – цитирует Караса официальный сайт Динамо.

Напомним, Артем Беседин не играл еще с декабря 2019-го после сдачи положительного допинг-теста. Что касается Сидклея, то бразилец только недавно вернулся в Киев после неудачной аренды в Коринтиансе. В футболке Динамо защитник выходил на поле еще в мае позапрошлого года.

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