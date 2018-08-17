Тренер Динамо Минск: У Зенита был только один шанс: фолы, стандарты и Газпром

Главный тренер минского Динамо Сергей Гуренко прокомментировал поражение от Зенита 8:1.

"Надо было обязательно давать контригру – у нас это не получалось. Говорил ребятам, что нужно было выходить со счета 0:0, а не 4:0.

Зениту не было чего терять, они выбрали правильную и простую тактику. Они выигрывали подбор, Дзюба выигрывал верх – потому Зенит победил.

Замены должны были усилить игру, но игроки не вписались. Команда выглядела медленно. Может быть, не справились с давлением из-за того, что выиграли дома 4:0.

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У Зенита был только один шанс. За счет продавливания нас через центр, за счет подач, за счет фолов, стандартов и Газпрома. Это не намек, это я так", – цитирует Гуренко Sports.ru.