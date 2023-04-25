Тренер Цыганкова "изменил" Испании – он назвал своего фаворита в Лиге чемпионов
Главный тренер Жироны Мичел Санчес рассказал, за кого будет болеть в полуфинале Лиги чемпионов.
"Реал против Манчестер Сити – это сложный жребий для обеих команд. Можно сказать, что это ранний финал. Жирона – часть "Сити групп". У меня очень хорошие отношения с Пепом Гвардиолой и с его братом Пере.
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Я бы хотел, чтобы Манчестер Сити дошел до финала Лиги чемпионов. У меня есть друзья в Мадриде, Реал – испанская команда. Если в итоге они выиграют, я не буду против. Но я предпочитаю Манчестер Сити. Они должны быть в финале", – заявил на пресс-конференции Мичел перед матчем со "сливочными".
Напомним, Жирона сыграет против Реала 25 апреля в рамках 31-го тура Ла Лиги. Начало матча в 20:30 по киевскому времени.
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