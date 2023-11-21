В 2018 году у Мичела во время отпуска случился приступ паники. Он был уверен в том, что умирает.

В интервью Хорхе Вальдано в программе "Вселенная Вальдано" главный тренер Жироны Мичел рассказал об одном из самых сложных моментов своей жизни. По итогам 2017/18 он вывел Райо Вальекано в элитный испанский дивизион, и не сумел психологически справиться с этим успехом.

Довбик – о лидерстве Жироны в Ла Лиге: "Никто ничего не понимает"

"У меня случился приступ паники. После повышения в классе, из-за всего этого давления, которое наваливается на тебя со всех сторон... Я уехал в отпуск, и уже в отпуске попросил жену отвезти меня в больницу. Я сказал ей, что умираю. Впоследствии я три года посещал психолога и психиатра. Теперь я стараюсь контролировать свои эмоции, чтобы подобного со мной больше не повторилось", – заявил Мичел.

Напомним, что Мичел тренировал Райо Вальекано с 2017 по 2019-й год, после чего два сезона работал с Уэской. 48-летний специалист возглавляет Жирону с 2021 года. После 13 туров в чемпионате Испании каталонская команда лидирует в турнирной таблице – этому способствовала успешная игра Виктора Цыганкова и Артёма Довбика.

Довбик – "мазило", Цыганкова носят на руках, а Лунин создает проблемы Анчелотти