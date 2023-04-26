"Мы были хорошо настроены на поединок, зная, что нужно будет терпеть. Реал, в свою очередь, вышел на игру слишком самоуверенным, но мы знали, что нас ждет, и были готовы ответить.

Покер одноклубника Цыганкова в ворота Лунина в видеообзоре матча Жирона – Реал – 4:2

Команда понимала, что нужно всегда возвращаться назад в переходных фазах, ведь Реал может поймать нас. Я очень рад за своих игроков, потому что они заслужили эту победу.

Отобрать мяч у Реала очень сложно, потому что один Винисиус способен в одиночку обыграть 8 игроков. У них также есть игроки, которые знают, как выигрывать единоборства. Мы могли рассчитывать только на три-четыре передачи для развития атаки.

Кроме забитых голов, Кастельянос хорошо отрабатывал в обороне. Я рад за него, потому что после промаха в матче с Барселоной он даже удалил социальные сети. А я тогда сказал ему, чтобы он успокоился, ведь это лишь его первый сезон в Европе", – цитирует Мичела Marca.

Напомним, возвращение Андрея Лунина в основу Реала (из-за гастроэнтерита Тибо Куртуа) оказалось неудачным – наш кипер пропустил сразу четыре гола. Еще один украинец – Виктор Цыганков – вышел в старте Жироны и провел на поле 72 минуты (без результативных действий).

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