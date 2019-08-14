Тренер софийского ЦСКА Петрович: Лобановский был лучшим тренером, многому научился у него

Главный тренер софийского ЦСКА Любко Петрович поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы против луганской Зари.

"За 30 дней мы провели 10 матчей. 5 в чемпионате и 5 в Лиге Европы. Для нашей команды это много. С таким раньше я не сталкивался. Но нужно все это преодолевать.

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Завтра выигрывает тот, кто сыграет лучше. У Зари есть небольшое преимущество, поскольку они забили гол на выезде и сейчас играют дома. Завтрашний матч все покажет. Обе команды будут играть на победу и хотят пройти дальше. Заря – очень молодая команда, которая быстро бежит. Мне очень это понравилось. Игра будет интересна.

У Зари молодой и амбициозный тренер, у которого хорошая команда. Они играют так, как тренер просит. Мне очень понравился футбол Зари. Я получаю удовольствие от игры соперника. Виктор Скрипник играл в Бундеслиге, был тренером Вердера. Это очень талантливый коуч.

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В свое время я учился у лучшего тренера – Валерия Лобановского. Читал его книги, конспекты. Я приезжал в Киев и очень рад, что снова приехал в Украину. В этой стране жил лучший тренер, на мой взгляд.

Мне понравились 5-6 футболистов Зари. Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин. У Зари молодая, перспективная команда. Не случайно Заря продала своего голкипера в мадридский Реал. Думаю, что по схожему пути пойдут и некоторые другие игроки", – цитирует слова Петровича официальный сайт Зари.

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