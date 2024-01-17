Предыдущий контракт Феррейры с Палмейрасом был рассчитан до декабря 2024, новый контракт будет действовать до декабря 2025 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Феррейра тренирует Палмейрас с ноября 2020 года и за это время успел дважды выиграть чемпионат Бразилии и два Кубка Либертадорес. В Бразилии у португальского специалиста репутация одного из лучших тренеров в мире.

Ранее в его услугах были заинтересован катарский Аль-Садд, который хотел сделать Абеля самым высокооплачиваемым наставником в мире. Согласно UOL, Феррейра даже ездил специально в Катар, чтобы увидеть своими глазами клубную структуру Аль-Садда. В конце концов португальца не убедил катарский проект, несмотря на предложение с очень высокой зарплатой. В пользу варианта продолжить работу с "вердао" говорило и то, что жена и дети Феррейры полностью адаптировались к жизни в Бразилии.

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