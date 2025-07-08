Наставник Челси Энцо Мареска попал в неловкую ситуацию во время общения с журналистами.

Главный тренер Челси Энцо Мареска во время общения с прессой перед матчем с Флуминенсе пожаловался на чрезмерную нагрузку – мол, европейским клубам в КЧМ значительно тяжелее, чем южноамериканским.

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"Мы сыграли 63 матча в этом сезоне! Европейские команды подходят к этому турниру в совершенно других условиях, чем южноамериканские. Это разные реалии", – заявил итальянец.

Однако один из журналистов мгновенно разрушил его аргумент: "Флуминенсе провел 70 матчей за тот же период". Мареска оставил эту реплику без ответа. Этот момент выложил аккаунт Polymarket в социальных сетях.

Напомним, что сегодня Челси встретится с Флуминенсе в полуфинале КЧМ. Начало матча в 22:00.

UNREAL!



Maresca: "We've played 63 games this season! European teams come into this competition differently than South American teams. The conditions are different..."



Journalist: "Fluminense has played 70 games this season, in the same span.”







pic.twitter.com/XxCgIttrnW — Polymarket FC (@PolymarketFC) July 7, 2025

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