Англичанин прямо перед финалом Клубного ЧМ покинул лагерь "синих", чтобы завершить свой переход в Арсенал за 48 млн + 4 млн фунтов бонусами.

Болельщики Арсенала протестуют против трансфера звезды Челси – он напоминает Неймара

"На одной из предыдущих пресс-конференций я уже говорил – если игрок хочет уйти, это создает трудности и для клуба, и для менеджера. Нони решил уйти, но никто не говорил ему, что он должен уйти. Если он счастлив, то и мы счастливы", – цитирует Мареску Football London.

Напомним, в январе 2023-го Челси заплатил ПСВ за Мадуэке 35 млн евро. Вингер провел в футболке "синих" 92 матча, оформив 20 голов и 9 ассистов.

Челси – ПСЖ: анонс финала Клубного ЧМ-2025