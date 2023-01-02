"В целом мы сыграли ниже своего уровня. Следует отдать должное Ноттингему. То, что они делали, они проделали хорошо. Мы не сыграли достаточно хорошо, когда имели контроль. Нелегко создавать моменты против Фореста, потому что они могут глубоко защищаться и хорошо атаковать. Мы можем улучшить это. Нам было тяжело во втором тайме. Мы не можем быть удовлетворены этой игрой. Мы принимаем этот балл, но мы разочарованы.

Неожиданная осечка лондонцев в видеообзоре поединка Ноттингем – Челси – 1:1

Так пропускать всегда неприятно, но в любом случае мы не контролировали тот момент. Как бы я ни был разочарован голом, мы потеряли очки не из-за него. В целом наша игра не была хорошей. Следует говорить об этом откровенно и пытаться добавить.

Запасные вышли и помогли нам. Ковачич дал нам больше контроля в полузащите, Зиеш внес хороший вклад. Вышедшие на замену сыграли хорошо. Галлагеру не повезло с шансом, были некоторые вещи, но в целом мы разочарованы", – приводит слова Поттера BBC.

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