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Тренер Челси Дзола попал в больницу из-за осложнений после операции

06:00 5 Читати українською
Тренер Челси Дзола попал в больницу из-за осложнений после операции
Джанфранко Дзола / Фото bcfc

Тренер Челси Джанфранко Дзола имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Дзола, который является ассистентом наставника Челси Маурицио Сарри, госпитализирован, сообщает издание The Sun.

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На прошлой неделе специалиста прооперировали из-за проблем с желчным пузырем и выписали из больницы, но из-за осложнений Дзола вынужден был вернуться в госпиталь.

О сроках возвращения тренера – не сообщается.

Напомним, летом 2018-го Дзола устроился помощником Маурицио Сарри в Челси. Следующий матч "синие" проведут против Манчестер Сити в рамках финала Кубка лиги 24 февраля.

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Теги
Англия Челси Челси Джанфранко Дзола
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