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Тренер Чехии Яролим: Сборная Украины опасна в контратаках

07:30 3 Читати українською
Тренер Чехии Яролим: Сборная Украины опасна в контратаках
Карел Яролим / фото: Twitter сборной Чехии

Наставник сборной Чехии Карел Яролим поделился мнением о сборной Украины.

"Мы видели 8 или 10 матчей сборной Украины. Знаем, что команда давно играет в таком составе, у них есть хорошие игроки нападения. В конце концов, они до последнего боролись за путевку на ЧМ-2018.

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Если бы они обыграли Хорватию, которая стала вице-чемпионом мира, они могли бы участвовать на турнире. Они очень организованы, опасны на контратаках, против них трудно играть", – цитирует Яролима fotbal.idnes.cz.

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Напомним, матч Лиги наций Чехия – Украина состоится 6 сентября, начало матча в 21:45.

Лига наций1 тур

Чехия - Украина: Четверг 06 сентября 2018

Чехия
до матча
8
дн
:
20
час
:
23
мин
Украина
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Теги
Чехия Чехия Сборная Украины Карел Яролим Карел Яролим Чехия - Украина
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