Тренер Чехии Яролим: Есть идея поставить против сборной Украины игроков Славии, которые недавно играли против Динамо

Главный тренер Чехии Карел Яролим планирует поставить игроков Славии на матч против сборной Украины.

"В середине поля поставить игроков из Славии, которые недавно играли против киевского Динамо? Это вариант. Есть у них энергетический заряд, который хорошо бы использовать. Рассматриваем такую ​​идею.

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С Шиком есть нюансы. Рома купила несколько игроков в межсезонье. Я видел их матч в понедельник, Шик сыграл около двадцати минут и имел шанс отличиться. К сожалению, помешал вратарь, а для Патрика этот гол был бы важен с психологической точки зрения.

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Иначе ему будет трудно конкурировать с Джеко, который сейчас играет на его позиции. Но ему всего 22 года и он только набирается опыта. У Патрика все впереди", – цитирует Карела Яролима Zbirna.com.