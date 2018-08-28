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Тренер Чехии Яролим: Есть идея поставить против сборной Украины игроков Славии, которые недавно играли против Динамо

20:23 31 Читати українською
Тренер Чехии Яролим: Есть идея поставить против сборной Украины игроков Славии, которые недавно играли против Динамо
Карел Яролим / fotbal.cz

Главный тренер Чехии Карел Яролим планирует поставить игроков Славии на матч против сборной Украины.

"В середине поля поставить игроков из Славии, которые недавно играли против киевского Динамо? Это вариант. Есть у них энергетический заряд, который хорошо бы использовать. Рассматриваем такую ​​идею.

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С Шиком есть нюансы. Рома купила несколько игроков в межсезонье. Я видел их матч в понедельник, Шик сыграл около двадцати минут и имел шанс отличиться. К сожалению, помешал вратарь, а для Патрика этот гол был бы важен с психологической точки зрения.

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Иначе ему будет трудно конкурировать с Джеко, который сейчас играет на его позиции. Но ему всего 22 года и он только набирается опыта. У Патрика все впереди", – цитирует Карела Яролима Zbirna.com.

Лига наций1 тур

Чехия - Украина: Четверг 06 сентября 2018

Чехия
до матча
8
дн
:
22
час
:
4
мин
Украина
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