После 9 туров Жирона имеет в своём активе 22 очка. Это – лучший результат в истории скромного клуба. Выше каталонцев расположился только Реал.

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"В чем секрет этой Жироны? В том, что все игроки верят в одну идею. Мичел всегда предлагал один и тот же стиль игры с тех пор, как он пришел. Новички команды сразу же адаптировались под его видение. Кроме того, я считаю, что у нас собраны отличные игроки в атаке и в целом у нас очень сбалансированный состав.

Второе место в турнирной таблицы – не случайность. Мы играем в очень атакующий футбол и развлекаем публику. Нашей основной задачей на сезон является спасение, но я верю, что этот клуб, команда и состав готовы бороться за большие достижения. Мы способны на это.

У Мичела и Пепа Гвардиолы много общего. Полагаю, что теперь, будучи частью City Group, они общаются больше прежнего. Думаю, для Мичела Гвардиола является ориентиром, он хочет практиковать ту же игру, что и Пеп. Мы, конечно, хорошо выступаем, но не так здорово, как Ман Сити. Тем не менее, Мичел ведет команду к очень четкому стилю игры", – цитирует Алейша Cadena SER.

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