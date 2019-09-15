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Тренер Бурсаспора объяснил, почему Селезнев не выходит на футбольное поле

08:27 145 Читати українською
Тренер Бурсаспора объяснил, почему Селезнев не выходит на футбольное поле
Евгений Селезнев / Фото из открытых источников

Коуч турецкой команды Ялкин Кочушакавак рассказал о проблемах новичка команды Евгения Селезнева.

По словам наставника Бурсаспора украинец имеет определенные проблемы с лишним весом. Кочушакавак подчеркнул, что Евгений делает все возможное, чтобы как можно быстрее выйти на футбольное поле и тренерский штаб всячески ему в этом помогает. Тренер также отметил пыл и трудолюбие, с которыми экс-днепрянин подходит к делу.

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"К сожалению, у Селезнева есть немного лишнего веса. Он очень усердно работает и хочет играть. В Малаге он не мог найти возможности играть чаще, вероятно, из-за тех же проблем. Мы стараемся его как можно лучше подготовить", – цитирует тренера Eldesmarque.com.

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Напомним, в начале августа Селезнев разорвал контракт с Малагой, а в сентябре присоединился к Бурсаспору. Ранее в чемпионате Турции украинец выступал за Карабюкспор и Акхисар Беледиеспор. За полгода в Малаге Селезнев принял участие лишь в 12 матчах (2 – в основе), забитыми мячами так и не отметился.

После трех сыгранных туров Бурсаспор идет на 6-м месте в Первой лиге чемпионата Турции. Следующий матч команда проведет сегодня, 15 сентября, против Османлиспора.

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