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Тренер Будучности убежден, что его команда не проиграет Заре в ответном матче квалификации Лиги Европы

20:41 9 Читати українською
Тренер Будучности убежден, что его команда не проиграет Заре в ответном матче квалификации Лиги Европы
Бранко Брнович / Фото ФК Заря

Наставник черногорцев Бранко Брнович поделился ожиданиями от повторной игры против Зари.

 

"Сейчас у нас в команде хорошая атмосфера. В первом матче соперник забил два быстрых гола, что удивило нас, и это сказалось на итоговом результате. Заря - хорошая команда, укомплектованная квалифицированными футболистами. Что касается нас, то это был наш худший матч.

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Футболисты Зари создавали нам проблемы, а мы не смогли справиться с ними. Но уверен, что завтра наша команда покажет свою лучшую игру. Убежден, что завтра (1 августа – прим.) мы не проиграем. Нужно забивать. Шансы на проход есть всегда. Важно верить в это", – цитирует Брновича официальный сайт Зари.

Напомним, в первом матче представитель УПЛ победил со счетом 3:1.

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