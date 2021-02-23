"Мы очень довольны нашим матчем. Мы знали, что Левен – очень хорошая команда, с сильной защитой, с большим количеством атакующих талантов, которые могут выйти в опасную контратаку. Однако мы хорошо начали и вовремя забили голы. Это немного облегчило задачу.

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Мы ушли на перерыв со счетом 2:0, а затем сыграли зрело. Ребята не думали о Киеве, и полностью сосредоточились на этом матче. Между опытом и молодыми талантами был идеальный баланс, и это сочетание работало очень хорошо.

Некоторым больным стало лучше, но у других все еще есть симптомы коронавируса. Во вторник они снова будут проверены. У Ланга все еще есть жалобы, в то время как другим, кажется, становится лучше. Возможно, нам придется играть этим же составом, но, как вы видели, и этот состав очень талантливый и готов к напряженной неделе", – поделился Рик Де Мил в комментарии официальному сайту Брюгге.

Отметим, что Брюгге не смог рассчитывать на нескольких лидеров команды в матче с Динамо из-за коронавируса. Также командой руководил тренер молодежки, поскольку наставник команды Филипп Клеман вместе со своим тренерским штабом тоже подхватил COVID-19.

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