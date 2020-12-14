"Не самый приятный жребий, но выход в следующий этап турнира вполне реален. Киевское Динамо – это не Манчестер Юнайтед и не Зальцбург. Тем не менее, мы знаем, что это сложный соперник еще с прошлого года.

Динамо – Брюгге: Буяльский вспомнил проигранную бельгийцам квалификацию ЛЧ и предсказывает непростой матч в Лиге Европы

Мы тогда их выбили в квалификации Лиги чемпионов, но это было тяжелое противостояние. Уверен, что и Динамо удостоверилось, что мы не просты. В нынешнем году они прошли Гент и АЗ. Думаю, что это команда нашего уровня. Мы должны будем показать скоростной футбол, потому что Динамо зарекомендовало себя как клуб с контратакующим стилем", – цитирует Клемана издание Zbirna.com.

Напомним, поединки между Динамо и Брюгге состоятся 18 и 25 февраля 2021 года. Первая встреча пройдет в Киеве.

Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы – не самые плохие соперники Динамо и Шахтера, топовые пары для клубов АПЛ