Тренер Бетиса Сетьен дал совет Барселоне касательно Месси

Главный тренер Бетиса Кике Сетьен посоветовал Барселоне не выпускать форварда Лионеля Месси на матч с его командой в 12 туре Ла Лиги.

"Думаю, что Месси надо подождать, я бы не рисковал ним. Будет международная пауза, и он будет иметь еще 2 дополнительных недели.

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Любое падение может спровоцировать серьезные проблемы, которые будут иметь последствия. Барселона хорошо делает, нет нужды в риске. Хотя я хотел бы увидеть его на поле, смотреть на его игру – настоящее удовольствие.

Я готовлю команду к поединкам против Милана и Барселоны и мы попробуем сыграть прекрасно и выиграть оба матча", – цитирует Сетьена Marca.

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