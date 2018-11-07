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Тренер Бетиса Сетьен дал совет Барселоне касательно Месси

17:56 75 Читати українською
Тренер Бетиса Сетьен дал совет Барселоне касательно Месси
Лионель Месси / ФК Барселона

Главный тренер Бетиса Кике Сетьен посоветовал Барселоне не выпускать форварда Лионеля Месси на матч с его командой в 12 туре Ла Лиги.

"Думаю, что Месси надо подождать, я бы не рисковал ним. Будет международная пауза, и он будет иметь еще 2 дополнительных недели.

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Любое падение может спровоцировать серьезные проблемы, которые будут иметь последствия. Барселона хорошо делает, нет нужды в риске. Хотя я хотел бы увидеть его на поле, смотреть на его игру – настоящее удовольствие.

Я готовлю команду к поединкам против Милана и Барселоны и мы попробуем сыграть прекрасно и выиграть оба матча", – цитирует Сетьена Marca.

Лига чемпионов: Барселона упустила победу над Интером, однако первой вышла в плей-офф турнира

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Испания Бетис Бетис Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Кике Сетьен Кике Сетьен
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