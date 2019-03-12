Тренер Бешикташа раскритиковал Кариуса

Немецкий голкипер Бешикташа Лорис Кариус продолжает получать критику в свой адрес, на этот раз – от собственного тренера.

Тренер Бешикташа Шенол Гюнеш после матча против Коньяспора заявил, что с голкипером Лорисом Кариусом "что-то не так", сообщает Goal.com.

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Кариус пропустил уже 37-й гол в этом сезоне. Немецкий вратарь ошибся в простой ситуации и стал объектом насмешек собственных фанатов до конца матча.



"Это была его вина в пропущенных голах. Игра Кариуса находится в застое, что-то не так с его мотивацией и энтузиазмом к игре.

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Так было с самого начала, он не чувствует себя частью команды. Это то, над чем нам еще нужно поработать, я частично виноват в этом", – заявил Гюнеш на послематчевой пресс-конференции.