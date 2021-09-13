"Я не могу со 100-процентной уверенностью сказать, кто завтра в Динамо сыграет на острие атаки: Шкурин, Вербич, Гармаш? Думаю, что Мистер даст ответ на этот вопрос только перед самым поединком.

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Конечно, не может не радовать, что сейчас в Динамо серьезная конкуренция за место в старте. Это приятная головная боль для тренера. Цена этого поединка очень высока. Динамо и Бенфика не относятся к числу главных претендентов на выход в следующий раунд Лиги чемпионов, поэтому было бы желательно сделать весомый вклад в виде трех очков, которые пригодились бы в борьбе за третье место в группе.

Также любопытно, доверят ли завтра Роману Яремчуку место в стартовом составе Бенфики. В последнем матче чемпионата Португалии украинец, хотя и забил, но выходил на замену. Но не исключен вариант, что рулевой Бенфики Жорже Жезуш осведомлен, что в свое время Роман Яремчук так и не сумел закрепиться в Динамо, вот и выпустит нашего земляка в основе, чтобы тот доказал, что его в Киеве явно недооценили", – сказал Кардаш в комментарии Meta Ratings.

Напомним, поединок между Динамо и Бенфикой состоится уже в ближайший вторник, 14 сентября. Начало встречи в 22:00.

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