Тренер Бенфики раскрыл стартовый состав за день до матча – Трубин и Судаков услышали вердикт
Главный тренер Бенфики Бруну Лаже планирует выпустить Анатолия Трубина в стартовом составе на следующий матч чемпионата.
В пятницу, 12 сентября, Бенфика сыграет дома с Санта-Кларой в матче 5-го тура чемпионата Португалии. Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут.
"У Самуэля Соареша больше игр в чемпионате, чем у Трубина? Они нормально к этому относятся. Самое главное, что я знаю, что делаю. У нас не просто два хороших вратаря, у нас есть три вратаря высочайшего уровня. Я хочу, чтобы они всегда были готовы играть. Саму сыграл последний матч, а завтра, могу сказать, Трубин выйдет в стартовом составе", – цитирует Лаже MaisFutebol.
По состоянию на сегодняшний день "орлы" провели в чемпионате 3 матча. Трубин сыграл только в одном из них по той причине, что Бенфика также участвовала в квалификации Лиги чемпионов – Лаже проводил ротацию.
Относительно новичка Георгия Судакова тренер промолчал.
