В пятницу, 12 сентября, Бенфика сыграет дома с Санта-Кларой в матче 5-го тура чемпионата Португалии. Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут.

Бенфика выставила клаусулу Судакова – не 150 миллионов, как в Шахтере

"У Самуэля Соареша больше игр в чемпионате, чем у Трубина? Они нормально к этому относятся. Самое главное, что я знаю, что делаю. У нас не просто два хороших вратаря, у нас есть три вратаря высочайшего уровня. Я хочу, чтобы они всегда были готовы играть. Саму сыграл последний матч, а завтра, могу сказать, Трубин выйдет в стартовом составе", – цитирует Лаже MaisFutebol.

По состоянию на сегодняшний день "орлы" провели в чемпионате 3 матча. Трубин сыграл только в одном из них по той причине, что Бенфика также участвовала в квалификации Лиги чемпионов – Лаже проводил ротацию.

Относительно новичка Георгия Судакова тренер промолчал.

Судаков будто родился заново: Бенфика решилась на революцию – нереальный трансфер с прицелом на ЛЧ