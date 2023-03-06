Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт считает, что его команде рано праздновать выход в 1/4 финала Лиги чемпионов, несмотря на уверенную победу над Брюгге в первом матче со счётом 2:0.

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"Мы сосредоточены на выходе в четвертьфинал, что станет большим достижением для Бенфики. Мы должны добиться этого, ведь этого еще не сделано. Брюгге нужно забивать минимум дважды, чтобы отыграться. Они должны атаковать. Посмотрим, сделают они это с самого начала или нет. Мы концентрируемся на себе, потому что сложно предугадать, как сыграет соперник. У нас есть преимущество, но мы не собираемся отсиживаться в обороне.

Может ли Бенфика выиграть Лигу чемпионов? У всех участников плей-офф есть шанс на победу. Другое дело, что не у всех команд одинаковая вероятность сделать это. У одних команд больше шансов, у других меньше. У команд с меньшим бюджетом меньше шансов, а у команд с большим бюджетом больше возможностей. Я вынужден проговаривать очевидные вещи. Но, конечно, в футболе нет ничего невозможного", – приводит Mais Futebol слова Шмидта.

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