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Тренер Баварии Флик ответил на слухи о возможном переходе Алабы в Челси

5 января 19:42 150 Читати українською
Тренер Баварии Флик ответил на слухи о возможном переходе Алабы в Челси
Дэвид Алаба / Kicker

Наставник Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал информацию о возможном переезде Дэвида Алабы на Туманный Альбион.

"Он не продается. Алаба хорошо тренируется во время перерыва в чемпионате Германии. Он ничего не говорил о желании покинуть Баварию.

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Алаба очень хорошо сейчас выступает на позиции центрального защитника. Он показал, что может управлять командой. Это качество важно для того, кто должен быть боссом обороны", – цитирует Флика The Independent.

Напомним, недавно появилась информация, что Челси готов выложить за игрока сборной Австрии 60 млн фунтов. Лондонцы надеются, что Алаба захочет попробовать себя в другом чемпионате после 10 лет в Бундеслиге.

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