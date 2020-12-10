Скандал вокруг поединка ПСЖ – Башакшехир не утихает уже третий день подряд.

Румынское телевидение исследовало первые мгновения скандального матча 6-го тура. В частности, на видеозаписях слышно следующее: "В моей стране румын называют "цыганами", но я не могу назвать их "цыганами". По информации Digisport, эти слова принадлежат главному тренеру Истанбула Окану Буруку.

"Ему должно быть плохо": тренер Башакшехира оценил слова арбитра, повлекшие расистский скандал в матче с ПСЖ

Наставник, а также его ассистент Вебо вместе с несколькими членами штаба от начала матча кричали на главного судью Овидиу Хацегана и резервного арбитра Себастьяна Колтеску. Из скамейки Истанбула было слышно крики в адрес арбитров: "Вы еще приедете в Турцию!"

Затем, Хацеган дал "горчичник" Такдемиру, на что тренеры Башакшехира снова очень эмоционально отреагировали: "Это первый фол, ей! Первый! О чем вы думаете? Что это? Это разве баскетбол? Как в баскетболе – первый командный фол? Мы играем очень чисто. Это тактика. Он не румын, он не румын. Вы еще приедете в Турцию!"

В этот момент Колтеску сказал Хацегану: "Я уже тебе говорил, что он очень плохо себя ведет. Ови, он плохо себя ведет". Скорее всего, эти слова касались Вебо, которого резервный арбитр позже назвал "черным", что вызвало скандал.

Рефери обвинили в расизме и главный тренер Башакшехира решил забрать свою команду с поля. Матч доиграли 9 декабря – ПСЖ разгромил Истанбул со счетом 5:1.

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