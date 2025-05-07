Флик признался, что вторая встреча с Интером (3:4 доп.время) в полуфинале Лиги чемпионов его сильно разочаровала. По словам немецкого специалиста, это вызвано не игрой его команды, а тем, как в поединке отработала бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марчиняком.

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"Я разочарован, но не игроками или их игрой. Они показали все, что есть. Мы выбыли, но в следующем году попробуем снова и постараемся сделать весь клуб и болельщиков счастливыми.

Интер является классной командой. Они очень хорошо защищаются и имеют хороших нападающих. У них отличные автоматические механизмы. Я не хочу слишком много говорить о судье, но думаю, что каждое решение 50 на 50, которое он принимал, было в их пользу.

Но это футбол. Это нужно принять. Я очень горжусь своей командой. Иногда вы думаете, что некоторые решения судьи несправедливы. Однако это нужно принять и начать все заново в следующем сезоне.

Победа в Лиге чемпионов – одна из наших целей, и мы хотим порадовать наших болельщиков. Они очень хорошо нас поддерживали. Мы вернемся в следующем сезоне", – цитирует Флика Marca.

В финале Лиги чемпионов миланский Интер сыграет либо с Арсеналом, либо с ПСЖ, которые свой ответный полуфинальный матч проведут 7 мая в Париже. В первой игре в Лондоне со счетом 1:0 победила французская команда.

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