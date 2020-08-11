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Тренер Байера "продал" Хаверца середняку Эредивизи – голландцы с радостью приняли подарок

11:59 - Читати українською
Тренер Байера "продал" Хаверца середняку Эредивизи – голландцы с радостью приняли подарок
Кай Хаверц / Getty Images

Наставник Байера Петер Бос в шутку ответил на очередные расспросы журналистов о будущем хавбека Кая Хаверца.

"Да, я могу эксклюзивно объявить, что он будет играть в Хераклесе из Алмело", – цитирует Боса Goal.

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Специалист вспомнил Эредивизи, который возглавлял в 2010-2013 годах. Хераклес решил поддержать шутку Босса и опубликовал в своем Twitter пост с приветствием Хаверца в команде. Конечно, восьмая команда чемпионата Нидерландов не может позволить себе трансфер 80-миллионой звезды Байера, но развлечь публику удалось.

Напомним, основным претендентом на Кая Хаверца считается Челси. Контракт немца с Байером рассчитан до лета 2022 года.

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