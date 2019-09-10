Тренер Азербайджана поделился эмоциями от сенсационной ничьей с Хорватией

Главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич подвел итоги отборочного матча Евро-2020 с Хорватией (1:1).

"Я очень счастлив от результата и нашей игры. Горжусь своими ребятами. Мы играли против вице-чемпионов мира в составе которых – лучшие футболисты мира. Хорватия играла в честный футбол, с чем я ее поздравляю. Конечно, особой благодарности заслуживают наши болельщики – во втором тайме у нас была незабываемая поддержка.

Я сам хорват, обычно мое сердце бьется с Хорватией. Но сегодня я всем сердцем был азербайджанцем, и мое сердце билось с Азербайджаном. Все мы заслужили такой результат. В последнее время у нас были хорошие игры, но результат получался неудачным. Сегодня мы добились положительного результата.

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С Венгрией и Словакией в Баку мы сыграли слабо. На то есть несколько причин, но главная – это слабая физическая подготовка игроков в июне. Мы не выдержали физически, и это сказалось на игре и результате. Однако мы прогрессируем с каждой игрой. Все наши соперники – фавориты группы. В таких встречах нужно, чтобы 10 футболистов сыграли отлично, а 11-й – потрясающе. Сегодня у нас был потрясающий вратарь. Так же должно быть и в следующих матчах, потому что мы не фавориты.

Конечно, мы хотим, чтобы наши футболисты играли не только сердцем, но и умом. Эти два компонента сложно объединить. Я знаю хорватский менталитет и это дало мне преимущество", – рассказал Юрчевич портала Azerisport.

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