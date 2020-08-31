Арне Слот отдал должное команде Мирчи Луческу, с которой его подопечные встретятся в третьем раунде квалификации ЛЧ.

"Для того, чтобы должным образом оценить силу Динамо, нужно просмотреть несколько их матчей. Впрочем, на этом этапе вы в любом случае будете играть против сильного оппонента.

Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЧ – Динамо Киев, Ребров, Милевский, Яремчук и Ко узнали соперников

Понятно, что в нынешних условиях пандемии поездка в Киев будет нетипичной. Это совсем другое путешествие, чем поездка во время отпуска. Когда мы едем на матчи европейских турниров, то соблюдаем все правила карантина", – цитирует 41-летнего наставника Soccernews.nl.

Поединок Динамо – АЗ состоится 15 или 16 сентября в Киеве. Победитель в раунде плей-офф сыграет против сильнейшего в паре Гент – Рапид Вена.

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