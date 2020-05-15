Тренер Аугсбурга пропустит премьерный матч в Бундеслиге из-за безумного нарушения карантина

Наставник Аугсбурга Хайко Херрлих не сможет управлять подопечными в поединке против Вольфсбурга.

Бундеслига стартует в этот уик-энд с очень жесткими карантинными правилами. Херрлих их нарушил – коуч вышел из командного отеля в супермаркет, чтобы купить зубную пасту и крем для кожи. Как следствие, он не сможет руководить командой со скамейки запасных в субботу. 48-летний тренер должен сдать два негативных теста на коронавирус, чтобы снова взаимодействовать с футболистами.

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"Я совершил ошибку, покинув отель. И хотя я придерживался всех гигиенических норм, что произошло – не вернешь назад. В этой ситуации я не смог стать образцом для подражания. Поэтому не буду руководить командой в пятницу на тренировке и в субботу во время игры с Вольфсбургом", – сказал Хайко Херрлих на онлайн пресс-конференции в четверг.

Напомним, что Херрлих возглавил Аугсбург лишь 10 мая после увольнения Мартина Шмидта по итогам 5-матчевой безвыигрышной серии. Игра с Вольфсбургом должна была стать дебютом для нового наставника во главе "фуггеров". Ранее Херрлих работал с Байером, а в 90-х был хорошим форвардом в составе двух Боруссий.

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