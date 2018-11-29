Тренер Астаны Бабаян: У нас было тотальное превосходство, а Динамо создало 1-2 момента

Тренер Астаны Григорий Бабаян прокомментировал поражение от Динамо в поединке 5 тура Лиги Европы 2018/19.

Напомним, победа над Астаной позволила Динамо за тур до завершения группового турнира Лиги Европы гарантировать себе путевку в плей-офф с первого места.

Астана – Динамо – видео гола и обзор матча

"Мы провели очень хороший матч, у нас было тотальное превосходство. Мы создали большое количество моментов, но, к сожалению, не реализовали их. Но на таком уровне нужно обязательно забивать. А у Динамо было 1-2 момента, и они свое реализовали. А мы своим тотальным преимуществом не воспользовались. Но я думаю, что мы сегодня, как минимум, не заслуживали поражения – должны были, как минимум, сыграть вничью.

Хотя хотели, конечно, выиграть и с первого места пройти дальше. Но не получилось, к сожалению. Это футбол, ничего не сделаешь. Сейчас нам нужно готовиться дальше и надеяться на то, что Яблонец сегодня отберет очки у Ренна", – рассказал Бабаян в эфире телеканала "Футбол 2".

Динамо чудом обыграло Астану на выезде и досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места