Тренер Аргентины рассказал, когда Месси и Агуэро вернутся в сборную

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заверил, что звездные нападающие "альбиселесте" Лионель Месси и Серхио Агуэро будут вызваны в команду на ноябрьский матч против Парагвая.

"Никто из них не приостанавливал своих выступлений за сборную. Месси только недавно восстановился после травмы, а в Агуэро есть проблемы со здоровьем, поэтому в этот раз я их не вызывал.

Месси посетил премьеру спектакля по мотивам своей жизни от Cirque du Soleil – яркое шоу, фристайл и море звезд

Не надо ничего придумывать. Конечно, Месси и Агуэро будут в сборной Аргентины в следующем месяце", – цитирует Скалони goal.com.

Напомним, сборная Аргентины сыграла товарищеский матч против Германии, в котором смогла избежать поражения благодаря голу Лукаса Окампоса в конце игры.

Германия – Аргентина: Бундестим не хватает на весь матч, Аларио – вожак "альбиселесте" и проблемы для тер Штегена