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Тренер Аргентины рассказал, когда Месси и Агуэро вернутся в сборную

12:10 7 Читати українською
Тренер Аргентины рассказал, когда Месси и Агуэро вернутся в сборную
Лионель Месси и Лионель Скалони / Diario Ole

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заверил, что звездные нападающие "альбиселесте" Лионель Месси и Серхио Агуэро будут вызваны в команду на ноябрьский матч против Парагвая.

"Никто из них не приостанавливал своих выступлений за сборную. Месси только недавно восстановился после травмы, а в Агуэро есть проблемы со здоровьем, поэтому в этот раз я их не вызывал.

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Не надо ничего придумывать. Конечно, Месси и Агуэро будут в сборной Аргентины в следующем месяце", – цитирует Скалони goal.com.

Напомним, сборная Аргентины сыграла товарищеский матч против Германии, в котором смогла избежать поражения благодаря голу Лукаса Окампоса в конце игры.

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Аргентина Аргентина Лионель Скалони Лионель Скалони Серхио Агуэро Серхио Агуэро Лионель Месси Лионель Месси Мир
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