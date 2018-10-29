Тренер Александрии Первак уверен, что пенальти в матче с Зарей не было

Тренер Александрии Виталий Первак поделился впечатлениями после матча 13-го тура УПЛ.

"Мы добились положительного результата. Играли против серьезной команды на сегодняшний день. Они ставят перед собой очень высокие задачи.

Заря – Александрия – 0:0 – видеообзор матча

Не знаю, как выглядела игра со стороны. В атаке у нас было много проблем. Заря не дала нам ничего сделать в первые 30 минут. Затем мы немного успокоились, более или менее выровняли игру. Но 0:0 – всегда 0:0.

Был ли пенальти в конце встречи? Я верю Шендрику – мяч попал в корпус. Если даже в кисть, то с полметра пенальти не дают. Я повторяю, что верю Шендрику", – цитирует Первак пресс-служба Зари.