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Тренер Александрии Первак уверен, что пенальти в матче с Зарей не было

28 октября 09:11 71 Читати українською
Тренер Александрии Первак уверен, что пенальти в матче с Зарей не было
Виталий Первак / фото: ФК Заря

Тренер Александрии Виталий Первак поделился впечатлениями после матча 13-го тура УПЛ.

"Мы добились положительного результата. Играли против серьезной команды на сегодняшний день. Они ставят перед собой очень высокие задачи.

Заря – Александрия – 0:0 – видеообзор матча

Не знаю, как выглядела игра со стороны. В атаке у нас было много проблем. Заря не дала нам ничего сделать в первые 30 минут. Затем мы немного успокоились, более или менее выровняли игру. Но 0:0 – всегда 0:0.

Был ли пенальти в конце встречи? Я верю Шендрику – мяч попал в корпус. Если даже в кисть, то с полметра пенальти не дают. Я повторяю, что верю Шендрику", – цитирует Первак пресс-служба Зари.

Украина13 тур

Заря - Александрия: Суббота 27 октября 2018

Заря
Матч окончен
0 : 0
Александрия
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