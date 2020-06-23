Тренер Альбасете считает, что Зозуля является жертвой испанских судей – 1 фол за 233 минуты

Наставник Альбасете Лукас Алькарас посоветовал форварду Роману Зозуле быть готовым к предвзятому отношению арбитров.

"Я работаю с Зозулей, чтобы он понимал, что они не зафиксируют на нем ни одного фола. После возвращения он сыграл 233 минуты и, несмотря на то, что он является форвардом, который все время борется, на нем зафиксировали лишь один фол.

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Статистически это выглядит невозможным. Я работаю с ним, чтобы заставить его осознать – никто его не будет жалеть, лучше прийти к реальности", – цитирует Алькараса официальный сайт Альбасете.

Добавим, что Зозуля почти не зарабатывает фолов, зато испанские арбитры часто наказывают нападающего желтыми карточками. Украинец в последнем матче против Уэски (2:2) получил свой восьмой "горчичник" за сезон – только двое игроков Альбасете предупреждались чаще.

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