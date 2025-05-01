Главный тренер Аль-Шабаба Фатих Терим исключил вратаря Абдуллу Аль-Маюфа с сегодняшнего гостевого матча против Аль-Фатеха, информирует Твиттер Shabab1World. О причинах такого решения не разглашается.

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Напомним, что ранее Терим проводил ротацию вратарей: в некоторых матчах играл Аль-Маюф, а в некоторых – Георгий Бущан. Украинец не всегда попадал в заявку своей команды из-за лимита на легионеров.

Матч Аль-Фатех – Аль-Шабаб состоится сегодня в 21:00 по Киеву. Вероятно, Бущан появится в стартовом составе.

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