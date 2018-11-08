Тренер академии Динамо Вендлер: Мы хотим играть в футбол Ливерпуля, Хоффенхайма, Боруссии Д и Лейпцига

Экс-тренер Хоффенхайма и старший тренер в академии Динамо Ромео Вендлер рассказал об особенностях подготовки киевлян.

"В Хоффенхайме мы работали с этой философией – быстрый переход из обороны в атаку и наоборот. Мы хотим играть в интенсивный футбол, со страстью. Это то, что я люблю. Это футбол Ливерпуля, Хоффенхайма, Боруссии Дортмунд и Лейпцига. В такой футбол мы хотим играть здесь в Динамо.

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Мои предшественники, испанские тренеры, делали ставку на владение мячом. Мы же хотим играть в быстрый футбол с контратаками. Мы стараемся играть, как первая команда. Но не имеет значения, вы играете 4-2-3-1 или 4-1-4-1. Гораздо важнее показывать качественный атакующий футбол с большим количеством голов", – сказал Вендлер в эфире FootballHub.

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