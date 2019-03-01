Тремулинас: В матче против Шахтера разорвал мениск, мне сказали, что в колене больше нет хряща

Бывший защитник Динамо Бенуа Тремулинас рассказал, из-за чего завершил профессиональную карьеру.

"Это травма, которая меня беспокоила в течение долгого времени. Мне удавалось в течение 5-6 лет сохранять колено здоровым благодаря специальной физиотерапии.

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Но в Севилье была высокая интенсивность тренировок, мое колено начало сдавать. В полуфинале Лиги Европы против Шахтера, 5 мая 2016 года, я разорвал мениск на левой ноге.

После этого было три операции. Мне сказали, что в колене больше нет хряща, было очень болезненно, когда кость касалась кости", – передает слова Тремулинаса Sud Ouest.

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Напомним, французский защитник выступал за Динамо в течение 2010-2013 годов, последним клубом Тремулинаса была испанская Севилья.