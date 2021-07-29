На Олимпийских играх в Токио не выступят три украинских легкоатлета – Михаил Гаврилюк, Назар Коваленко и Наталья Пироженко-Чорномаз.

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике отстранила от соревнований украинцев Гаврилюка (метание молота), Коваленка (спортивная ходьба) и Пироженко-Чорномаз (эстафета 4х400 метров). Об этом сообщает Athletics Integrity Unit.

Украинская спортсменка отстранена от Олимпиады из-за допинга

Все они были в заявке сборной Украины на Олимпиаду в Токио, однако теперь не смогут принять участие в Играх-2020. Атлетов обвиняют в нарушении 15-го пункта атидопингових правил. В нем говорится о том, что спортсмен обязан сдать три теста на запрещенные вещества в период вне соревнований. Интервал между пробами – не менее 21 день в течение 10 месяцев.

Отметим, уже второй раз за последние три дня украинских атлетов отстраняют от Олимпиады. Недавно по подозрению в употреблении эритропоэтина из соревнований исключили нашу триатлонистку Юлию Елистратову. Ранее похожая судьба постигла тяжелоатлета Дмитрия Чумака, гимнаста Олега Верняева и легкоатлета Игоря Главана (спортивная ходьба на 50 км).

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