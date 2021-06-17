"Мы сыграли хорошо. Это была очень сложная игра. Швейцария – сильная и физически крепкая команда. У нас были некоторые проблемы в начале, но затем мы наладили игру и победили вполне заслуженно. Мы могли снимать все вопросы о победителе еще раньше, ведь создали немало моментов, но это нормально, что иногда не все залетает в ворота. Однако ребята выполнили великолепную работу.

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Это именно то, что ребята должны делать. Я постоянно прошу их об этом. Всегда нужно верить, что любая атака может завершиться голом. Именно так и получилось, когда Локателли отдал пас на Берарди и сам параллельным курсом помчался к воротам.

Локателли провел феноменальный матч. Полузащитнику не так просто забить два мяча. В первом голе у ​​нас получилась прекрасная комбинация, а во втором все решило индивидуальное мастерство. Вся команда была на высоте, а если учесть, что это была вторая игра за пять дней, то это вдвойне приятно", – цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.

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