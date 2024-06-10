Три болельщика Валенсии проведут восемь месяцев за решеткой и два года не смогут посещать футбольные стадионы. Такой приговор получили обидчики Винисиуса, сообщает Marca.

Расистский скандал с Винисиусом: полиция арестовала трех подозреваемых

В мае 2023-го Винисиус услышал в свой адрес расистские выкрики от фанов Валенсии. Одного злоумышленника бразилец узнал сам, еще двух нашли с помощью камер.

Ла Лига подала иск в суд, а местная федерация и Реал присоединились к обвинению. В суде зачитали извинения перед Винисиусом и отметили его вклад в борьбу с расизмом.