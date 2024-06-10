Трех фанатов Валенсии приговорили к настоящей тюрьме за расистские оскорбления Винисиуса
15:26 - Читати українською
В Испании впервые вынесли подобный приговор фанатам за оскорбление футболиста.
Три болельщика Валенсии проведут восемь месяцев за решеткой и два года не смогут посещать футбольные стадионы. Такой приговор получили обидчики Винисиуса, сообщает Marca.
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В мае 2023-го Винисиус услышал в свой адрес расистские выкрики от фанов Валенсии. Одного злоумышленника бразилец узнал сам, еще двух нашли с помощью камер.
Ла Лига подала иск в суд, а местная федерация и Реал присоединились к обвинению. В суде зачитали извинения перед Винисиусом и отметили его вклад в борьбу с расизмом.
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