Травмированный Рюдигер зажигает, а трофей Лиги Европы поднимают сразу двое: видео награждения Челси

Челси завоевал трофей Лиги Европы, победив Арсенал в финале. Смотрите видео награждения победителей.

В лондонском финале Лиги Европы, где встречались Челси и Арсенал, победу со счетом 4:1 одержали подопечные Маурицио Сарри. Награждение победителей традиционно состоялось сразу после матча.

Челси – Арсенал – 4:1 – видео голов и обзор матча

Все футболисты Челси поочередно получили свои медали. Церемонию награждения не пропустил даже Антонио Рюдигер, который из-за травмы вынужден был передвигаться на костылях.

Примечательным является то, что трофей Лиги Европы первыми подняли сразу два игрока Челси – Сесар Аспиликуэта, который является капитаном команды сейчас, и Гари Кэхилл, который был капитаном команды последние два года.

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