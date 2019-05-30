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Травмированный Рюдигер зажигает, а трофей Лиги Европы поднимают сразу двое: видео награждения Челси

10:25 59 Читати українською
Травмированный Рюдигер зажигает, а трофей Лиги Европы поднимают сразу двое: видео награждения Челси
Челси / Твиттер клуба

Челси завоевал трофей Лиги Европы, победив Арсенал в финале. Смотрите видео награждения победителей.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

В лондонском финале Лиги Европы, где встречались Челси и Арсенал, победу со счетом 4:1 одержали подопечные Маурицио Сарри. Награждение победителей традиционно состоялось сразу после матча.

Челси – Арсенал – 4:1 – видео голов и обзор матча

Все футболисты Челси поочередно получили свои медали. Церемонию награждения не пропустил даже Антонио Рюдигер, который из-за травмы вынужден был передвигаться на костылях.

Примечательным является то, что трофей Лиги Европы первыми подняли сразу два игрока Челси – Сесар Аспиликуэта, который является капитаном команды сейчас, и Гари Кэхилл, который был капитаном команды последние два года.

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