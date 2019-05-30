Травмированный Рюдигер зажигает, а трофей Лиги Европы поднимают сразу двое: видео награждения Челси

Челси завоевал трофей Лиги Европы, победив Арсенал в финале. Смотрите видео награждения победителей.
В лондонском финале Лиги Европы, где встречались Челси и Арсенал, победу со счетом 4:1 одержали подопечные Маурицио Сарри. Награждение победителей традиционно состоялось сразу после матча.
Челси – Арсенал – 4:1 – видео голов и обзор матча
Все футболисты Челси поочередно получили свои медали. Церемонию награждения не пропустил даже Антонио Рюдигер, который из-за травмы вынужден был передвигаться на костылях.
Примечательным является то, что трофей Лиги Европы первыми подняли сразу два игрока Челси – Сесар Аспиликуэта, который является капитаном команды сейчас, и Гари Кэхилл, который был капитаном команды последние два года.
Челсі – Арсенал у фіналі Ліги Європи: Азар красиво прощається, Саррі закриває роти, Жиру дає урок Ляказетту з Обамеянгом