Наставник сборной Швеции Янне Андерссон решил вызвать на октябрьские поединки отбора к ЧМ-2022 форварда Златана Ибрагимовича, который сейчас имеет повреждения.

Федерации футбола Швеции на официальном сайте опубликовала заявку "сине-желтых". В ней нашлось место Златану Ибрагимовичу. 39-летний нападающий сейчас восстанавливается от травмы, а потому такой вызов удивил многих.

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Но Янне Андерссон объяснил свое решение: "Я решил включить его, ведь верю и надеюсь, что он сможет принять участие и внести свой вклад. У него за спиной травма, но он прогрессирует. Важно то, что он будет рядом с нами, когда мы соберемся на следующей неделе".

В текущем сезоне Златан провел только один матч. Он пропустил старт сезона, но сыграл против Лацио 12 сентября, забил, но затем снова сообщил о проблемах с сухожилием.

К слову, сборная Швеции проведет два поединка отбора к ЧМ-2022 во время ближайшей международной паузы. 9 октября команда Андерссона сыграет с Косово, а 12-го – с Грецией.

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