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Травмировался третий конкурент Коноплянки – очередной подарок судьбы для украинца

18:45 130 Читати українською
Травмировался третий конкурент Коноплянки – очередной подарок судьбы для украинца
Гвидо Бургшталлер

Форвард Шальке Гвидо Бургшталлер получил повреждение и не сыграет за национальную сборную в следующих матчах.

Гвидо Бургшталлер в расположении сборной Австрии получил травму паха. Как следствие, форвард не поможет команде в ближайших матчах Лиги наций против Боснии и Герцеговины и Северной Ирландии. Бургшталлер уже возвращается в Гельзенкирхен, где будет проходить восстановление, сообщает официальный твиттер Шальке.

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К следующему матчу "кнаппен" в Бундеслиге, который они проведут 24 ноября против Нюрнберга, австрийский нападающий должен восстановиться. Однако сможет ли он сыграть весь поединок – вопрос.

Шальке имеет огромные проблемы с игроками атаки. В последнем перед международным перерывом матче серьезные травмы получили другие форварды Марк Ут (которого недавно перевели в полузащиту) и Брель Эмболо. В таких условиях главный тренер Доменико Тедеско вынужден будет доверять Евгению Коноплянке, который в предыдущих матчах вообще выпал из основы. Однако теперь, когда конкуренты получили повреждения, украинец может вернуть себе место в нападении в схеме 3-5-2.

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Лига наций6 тур

Северная Ирландия - Австрия: Воскресенье 18 ноября 2018

Северная Ирландия
до матча
3
дн
:
21
час
:
49
мин
Австрия
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Германия Северная Ирландия - Австрия Шальке Шальке Австрия Австрия Австрия - Босния и Герцеговина Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Гвидо Бургшталлєр Гвидо Бургшталлєр
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