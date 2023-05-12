"Салиба наверняка не будет готов к поединку против Брайтона. Мы также сомневаемся, что он возобновится и к следующей игре.

Зинченко не поможет сборной Украины против Германии и в двух матчах отбора на Евро-2024, – источник

Подтверждено ли, что Зинченко выбыл до конца сезона? Нет", – резюмировал Артета на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Александр получил повреждение во встрече прошедшего тура с Ньюкаслом. Пресса сообщала, что он в этом сезоне уже не сыграет и пропустит июньские поединки сборной Украины в отборе Евро-2024 с Северной Македонией и Мальтой.

В этом сезоне украинец, как и Салиба, провел 33 поединка за "канониров". Арсенал идет вторым в АПЛ, отставая на 1 очко от Манчестер Сити. Дуэль с Брайтоном состоится 14 мая в 18:30.

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