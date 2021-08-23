Восстановление вратаря "горняков" продлится 1,5 месяца вместо ожидаемых трех, утверждает сайт каналов "Футбол".

Шахтер близок к подписанию вратаря сборной Украины на замену Трубину, – журналист

Очевидно, Трубин не поможет Шахтеру в ответном матче ЛЧ против Монако (25 августа) и ближайших поединках УПЛ. Это дает шанс Андрею Пятову, который уже успел подменить младшего коллегу во встрече с Черноморцем (3:0). Ветерану "горняков" даже пришлось возобновить карьеру в сборной, хотя он обещал завязать после Евро-2020.

Заметим, что Трубин стал одним из героев гостевой победы над Монако (1:0), оставив свои ворота "сухими".

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