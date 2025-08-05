Эндрик был в шаге от перехода в Реал Сосьедад на правах аренды, но травма сорвала сделку. Об этом сообщила журналистка Аранча Родригес в программе El Partidazo de COPE. Сообщается, что договоренность между клубами была "практически достигнута", и план заключался в том, чтобы бразилец провел сезон в Сан-Себастьяне, приобретая игровой опыт на высоком уровне. "Это был вопрос нескольких дней, чтобы Эндрик оказался в Реале Сосьедад", – отметила Родригес.

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Переговоры велись параллельно с участием мадридского клуба в Клубном чемпионате мира в США. Именно там форвард получил рецидив травмы, что и остановило сделку, которую в Мадриде рассматривали как стратегический шаг для развития игрока.

Теперь, по информации журналистки, бразилец сосредоточен на восстановлении и, вероятнее всего, останется в составе Реала.

В прошлом сезоне Эндрик сыграл 37 матчей и забил 7 голов.

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