Товарищеский матч

Радомяк – Шахтер – 2:0

Голы: Табо Селе, 52, Луиш Машаду, 90

Швед получил травму в спарринге с середняком Экстраклясы – впереди матчи против Металлиста и Реала

Шахтер, чтобы заполнить паузу на матчи сборных, решил провести спарринг с командой Мариуша Левандовски. Экс-игрок "горняков" создал добротный коллектив, не позволивший украинцам реализовать свои шансы в первом тайме: чего стоят лишь моменты Шведа (который на 25-й минуте покинул поле из-за травмы) и перекладина от Кулакова.

После перерыва Табо Селе откликнулся на прострел и метров с 18 открыл счет в матче. А на последней минуте основного времени Луиш Машаду замкнул передачу от партнера и мяч от дальней штанги влетел в сетку. Забить хотя бы гол престижа "горнякам" не хватило времени.

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